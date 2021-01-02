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Комитет по правам человека ООН вынес решение по жалобе экс-мэра Гомеля на власти из-за отказа в пикете

02.01.2021 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет по правам человека ООН принял решение по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде и других правозащитников на белорусские власти из-за отказа в проведении пикета. Об этом сообщает гомельское подразделение лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» (а само решение комитета можно посмотреть на его сайте — № 2330/2014). В 2012 году Светлана Гольдаде вместе с другими правозащитниками подали в Гомельский горисполком коллективное заявление на пикет в годовщину ареста Алеся Беляцкого, но получили отказ. Причина — надо заключить договоры до начала мероприятия на услуги милиции, медиков и коммунальников. После того как белорусские суды подтвердили обоснованность отказа чиновников, правозащитники обратилась в Комитет по правам человека ООН. В декабре 2020 года он вынес решение по обращению (вся цепочка заняла несколько лет из-за продолжительного рассмотрения).


Светлана Гольдаде

«В жалобе в Комитет ООН по правам человека гомельчане поставили не только вопросы о нарушении прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но просили обязать официальный Минск изменить национальный Закон о массовых мероприятиях, практика которого на праве о собраниях каждого ставит жирное табу», — поясняется на сайте гомельского подразделения «Вясна».

Напомним, законодательство предполагает для получения разрешения на проведение мероприятия заключение договоров об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории на массовом мероприятии. С 2020 года их надо заключать до подачи заявки в исполком.

В комитете сочли, что Беларусь нарушила права подавших жалобу, в том числе потому что белорусская сторона не смогла пояснить, как действуют ограничения на проведение пикетов, а именно, почему мирные собрания ограничивают определенным заранее местом и требованием заключить контракты на оказание услуг с рядом государственных учреждений.

«Государство-участник обязано, в частности, предоставить автору и потерпевшим адекватную компенсацию, — говорится в решении комитета. — Государство-участник также обязано предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем, в частности, путем пересмотра своего национального законодательства и его применения, с тем чтобы привести его в соответствие со своими обязательствами, (…) признанными статьями 19 и 21 Пакта (речь о правах на мирное собрание и свободное выражение мнений, что прописано в Международном Пакте о гражданских и политических правах. — Прим. ред.)».

«Международные эксперты пришли к единому выводу о том, что представленные группой гомельчан факты свидетельствуют о нарушении Республикой Беларусь прав авторов на мирное собрание и свободное выражение их мнений (статьи 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах). В связи с официальным отказом Минска от сотрудничества по жалобе, Комитет по правам человека констатировал и нарушение статьи 2 Пакта, обязывающей все страны добросовестно исполнять взятые на себя международные обязательства», — отмечают в гомельском подразделении «Вясны».

Правозащитники уточняют, что принятое в Швейцарии решение является окончательным, обжалованию не подлежит, а Минск в течение полугода (180 дней) должен:

—  предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты. Это требует, в частности, предоставить потерпевшим адекватную компенсацию;

—  предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

—  в течении 180 дней сообщить в Комитет по правам человека ООН об исполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации на государственных — русском и белорусском языках.

По правилам ООН, принятое решение Комитета должно быть опубликовано в официальных белорусских СМИ и выполнено в течение 180 дней. Официально государству отводится 180 дней с момента опубликования решения КПЧ на то, чтобы выполнить выдвинутые требования. Но решения комитета в Беларуси практически никогда не исполняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет по правам человека ООН принял решение по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде и других правозащитников на белорусские...
 
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