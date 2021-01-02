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Журналистке Катерине Андреевой не изменили меру пресечения под поручительство

02.01.2021 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистке телеканала «Белсат» Катерине Андреевой, которой предъявлено обвинение о уголовному делу и которая находится в СИЗО в Жодино, не изменили меру пресечения под поручительство известных людей медиарынка. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.


Фото: «Белсат»

В БАЖ сообщают, что Следственный комитет отказал в удовлетворении ходатайств об освобождении журналистки телеканала «Белсат» Катерины Андреевой под личное поручительство председателя БАЖ Андрея Бастунца, главных редакторов газеты «Новы Час» Оксаны Колб, газеты «Народная Воля» Иосифа Середича и журналиста Валерия Калиновского.

Причина — при предварительном расследовании собраны исчерпывающие доказательства совершения преступления.

Ранее СК не удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи под личное поручительство журналистки «Белсата» Дарьи Чульцовой.

Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

А 9 декабря суд Центрального района рассмотрел жалобу защитника журналистки TUT.BY Катерины Борисевич на заключение ее под стражу. Журналистке и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то, что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию), следствие ведут сотрудники прокуратуры. Обвинение предъявлено журналистке Катерине Борисевич, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктору Артему Сорокину, который оказывал ему медицинскую помощь.

 
 
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Журналистке телеканала «Белсат» Катерине Андреевой, которой предъявлено обвинение по уголовному делу и которая находится в СИЗО в Жодино, не изменили меру...
 
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