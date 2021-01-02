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Второй день нового года. Провести выходные весело и с пользой для здоровья

03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Второй день нового года наконец-то порадовал белорусов минусом. Пусть и небольшим, но таким долгожданным. С соблюдением всех мер предосторожности любители здорового образа жизни устремились на катки, лыжероллерные трассы и горнолыжные комплексы. В наступившем году, как и в прошлом, из-за пандемии внутренний туризм будет главным трендом выходного дня и отпусков.  Андрей Козлов сегодня с самого утра отправился по наиболее популярным местам активного отдыха, чтобы узнать, где повышенный спрос на ЗОЖ.

Понаблюдать за тем, как минчане активно проводят первые новогодние выходные, мы отправились сначала на Октябрьскую площадь, где находится главная елка страны, а во Дворце Республики идут новогодние представления. Этот синтез -  отличное начало дня для тех, кто верит в Деда Мороза. А уже дальше вместе с родителями есть несколько вариантов провести день куда более динамично.

Катание на коньках - одно из самых популярных развлечений

Несмотря на то что на один из центральных катков, который находится под сводами Palova Arena, попасть непросто, есть те, кто впервые встанет на коньки в этом году. Подготовка шла в самом разгаре. Тем временем на лыжероллерной трассе главный в этом заполненном инвентарем помещении Олег Макарчук разрывался на посетителей и нашу съемочную группу.

Второй день нового года. Провести выходные весело и с пользой для здоровья

Одновременно на протяжении всей дистанции в Веснянке на лыжах находилось порядка 200 человек

Уже куда больших поклонников скоростного спуска обнаруживаем в горнолыжном центре "Солнечная долина" в Курасовщине, снежные пушки которой позволяют сохранять склон в отличном состоянии. Однако многие минчане по традиции стараются в большие выходные побывать ближе. 

В горнолыжных центрах наплыв любителей активного отдыха

Cамая гористая местность Беларуси находится, как известно, по маршруту Раубичи - Силичи - Логойск. И вот здесь любители более активного отдыха вместо лыж и коньков выбирают либо горные лыжи, либо сноуборд.Очереди в фуд-корты не прекращаются, а особенно популярны здесь на первый взгляд тюбинги. Благо в Силичах задействовано сразу несколько склонов, легкий ночной мороз на которых сохранил покрытие в идеальном состоянии. 

Команда Агентства теленовостей встала на сноуборд 

Второй день нового года. Провести выходные весело и с пользой для здоровья

И совершенно случайно среди огромного, как видно, количества желающих встречаем наших коллег из Агентства теленовостей. Да, наши тоже за ЗОЖ. 

 
Теги: Новости
 
 
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Второй день нового года наконец-то порадовал белорусов минусом. Пусть и небольшим, но таким долгожданным. С соблюдением всех мер предосторожности любители...
 
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