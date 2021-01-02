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Что такое ID-карта?

С ID-картой белорусы получат электронную подпись

Те из белорусов, которые получат ID-карту, автоматически приобретают электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Отказаться от них нельзя. С момента создания (или рождения человека) кабинет имеет статус неактивный, пока человек его не активизирует в момент первичной идентификации с использованием электронной цифровой подписи с ID-карты. Здесь будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.









МВД не прогнозирует очередей для получателей ID-карт

Чтобы увидеть, где создается ID-карта, мы отправились на предприятие "Криптотех"

Несмотря на то что это режимный объект, нам согласились не только показать весь процесс создания новых документов для белорусов, но и рассказали обо всех тонкостях этого дела.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместо паспортов - ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта Свыше 800 тысяч белорусов получат новый документ уже в этом году. Какие данные вместят микрочипы, как они изменят нашу жизнь? Юрий Шевчук протестировал...

Свыше 800 тысяч белорусов получат новый документ уже в этом году. Какие данные вместят микрочипы, как они изменят нашу жизнь?протестировал искусственный интеллект.ID-карта будет представлять из себя небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и личные данные владельца. Но лишь самые основные. Вся остальная информация будет привязана к документу онлайн. Считать ее можно будет с помощью специального терминала.Все понимают, что любой переходный период – это определенная нагрузка, связанная с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере этот процесс внедрения биометрических документов можно сравнить с появлением банковских пластиковых карт. Вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, процесс становится понятным и успешно прирастает.Это финальная стадия производства. Здесь на этом оборудовании происходит вклейка электронного чипа в карту. К этому моменту с конвейера уже вышли более 2000 карточек, они все отправлены в органы внутренних дел как образцы. К слову, на предприятии все готово к масштабному выпуску продукции. Запланированная мощность - 1 миллион ID-карт в год. Помимо ID-карт, здесь же, на "Криптотехе", будут выпускать поликарбонатную страницу для биометрического паспорта. Это еще один новый документ. Но понадобится он лишь тем белорусам, которые будут выезжать за границу. По прогнозам МВД, в год будет выдаваться от 300 до 500 биометрических паспортов. Что касается ID-карт, то здесь прогнозируется 800 тысяч документов в год.