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Москва. Праздник в условиях пандемии

03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы встретились с Олегом Новицким, как только стало известно о его полете в космос, который запланирован на апрель этого года. Пандемия скорректировала не только планы космонавтов, но и простых москвичей - массовые народные гулянья и ярмарки  отменены. По непривычно пустым для этого времени года  улицами и площадям  прогулялась наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.
 

В эти дни на Манежной площади непривычно тихо и пусто

Нет ни праздничных ярмарок, ни веселой музыки, ни запаха рождественского глинтвейна. Даже 12-метровая ель в огне сияющих гирлянд на фоне Кремля смотрится немного одиноко. Но кто-то, наоборот, рад непривычной для этого времени тишине и спокойствию. Нет толпы и лишней суеты. Можно вдоволь насладиться друг другом и прекрасными видами новогодней Москвы.

На Новый год в Москве установили самый большой шар в мире

Москва. Праздник в условиях пандемии

В этом году власти Москвы отказались от новых декораций. Город выглядит практически так же, как и в прошлом. Столицу украсили около тысячи новогодних елей от 8 до 25 метров и более 4 тысяч светодиодных конструкций. Белые медведи на ВДНХ, театральные маски у Большого театра и огромный новогодний шар на Поклонной.  Высота шара  20 метров. Вес  35 тонн. Его украшают 16 км светодиодной ленты. И сегодня он по праву не только самый яркий, но и самый большой елочный шар в мире. 

Праздничные декорации Санкт-Петербурга

Засияла и Северная столица России. Так как на все новогодние праздники Санкт-Петербург полностью закрыт, музеи, рестораны и кафе не работают, остается только наслаждаться прекрасной архитектурой и праздничной иллюминацией. Невский преобразился в райский сад с шарами-яблоками, зимний фонтан в Александровском саду расплескивает не воду, а сотни светодиодных огоньков, а знаменитые питерские мосты засверкали праздничными ротондами. 

С пожеланиями здоровья, мира и благополучия в 2021 году 

Из длительной командировки успел на Новый год вернуться к семье в Звездный городок и наш соотечественник, космонавт Олег Новицкий. В апреле 2021 он отправится в свой третий полет и надеется осуществить давнюю мечту - выйти в открытый космос. Поэтому одно из главных желаний на Новый год - здоровье.

Москва. Праздник в условиях пандемии

Олег Новицкий, летчик-космонавт: "Что наладится ситуация со здоровьем у всех людей, не только в России, но и во всем мире. Что мы победим эту разновидность гриппа, как я считаю. Думаю, что следующий год будет намного проще, люди станут больше улыбаться, больше радоваться жизни и просто работать".

Как показал наш маленький опрос, россияне желают друг другу  здоровья и открытия границ, а братьям-белорусам  - стабильности и мира. 

 
 
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Мы встретились с Олегом Новицким, как только стало известно о его полете в космос, который запланирован на апрель этого года. Пандемия скорректировала не только...
 
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