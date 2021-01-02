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Олег Новицкий в каждый поле в космос берет частичку своей родины - флаг Беларуси
03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГод народного единства, объявленный президентом Беларуси, в этом году призван стать еще одной формой народного единения. Как отметил глава государства, главная ценность белорусов - клочок земли в центре Европы.Особое значение он имеет для уроженца Беларуси, космонавта Олега Новицкого, который в каждый свой полет берет в космос частичку своей родины - флаг Беларуси.
Олег Новицкий, летчик-космонавт: "Проблема коснулась не только Беларуси. Очень много стран, которые находятся в похожей ситуации. Это и Украина, и южные республики. Я считаю, что каждый человек должен сделать выбор и выбор правильный. Все это время, я в этом полностью уверен, Беларусь шла правильным путем, она сберегла все те лучшие начинания, которые были при Советском Союзе, мы их удержали.
Государство стало суверенным, пытаться сейчас разделить его на две части, это нельзя сделать никак
Если это кого-то не устраивает, люди могут спокойно уехать и продолжить свою жизнь в любом другом государстве, если их не устраивает наша белорусская земля и белорусская политика. Не надо ничего менять сейчас, надо сплотиться друг с другом. Сейчас много людей болеет, на этом фоне разделять себя целенаправленно в политическом плане - это абсурд, я считаю".
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Год народного единства, объявленный президентом Беларуси, в этом году призван стать еще одной формой народного единения. Как отметил глава государства, главная...
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