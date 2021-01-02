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Государство стало суверенным, пытаться сейчас разделить его на две части, это нельзя сделать никак

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Новицкий в каждый поле в космос берет частичку своей родины - флаг Беларуси Год народного единства, объявленный президентом Беларуси, в этом году призван стать еще одной формой народного единения. Как отметил глава государства, главная...

Год народного единства, объявленный президентом Беларуси, в этом году призван стать еще одной формой народного единения. Как отметил глава государства, главная ценность белорусов - клочок земли в центре Европы.Особое значение он имеет для уроженца Беларуси, космонавта Олега Новицкого, который в каждый свой полет берет в космос частичку своей родины - флаг Беларуси.