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Каких решений ждут от Всебелорусского народного собрания в области образования. Разговор с ректором БГУ

03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В диалоге от молодежи ждут больше всего инициатив. Быстроразвивающейся сферой всегда была студенческая среда. Каких решений ждут от Всебелорусского народного собрания в области образования, мы поговорили с ректором Белорусского государственного университета Андреем Королем.

 
 
 
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В диалоге от молодежи ждут больше всего инициатив. Быстроразвивающейся сферой всегда была студенческая среда. Каких решений ждут от Всебелорусского народного...
 
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