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Каких решений ждут от Всебелорусского народного собрания в области образования. Разговор с ректором БГУ
03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В диалоге от молодежи ждут больше всего инициатив. Быстроразвивающейся сферой всегда была студенческая среда. Каких решений ждут от Всебелорусского народного собрания в области образования, мы поговорили с ректором Белорусского государственного университета Андреем Королем.
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Каких решений ждут от Всебелорусского народного собрания в области образования. Разговор с ректором БГУ
В диалоге от молодежи ждут больше всего инициатив. Быстроразвивающейся сферой всегда была студенческая среда. Каких решений ждут от Всебелорусского народного...
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