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Диалоговые площадки: итоги
03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВзять за основу такой формат работы - инициатива президента. Задача была проста - услышать всех, кто настроен конструктивно обсуждать будущее страны, и тем самым подготовить почву для Всебелорусского народного собрания. Сколько предложений собрали диалоговые площадки? О чем говорили и договорились их участники? Ольга Анищенко подвела итоги.
Сегодня, пожалуй, не осталось тех, кто бы не верил в силу диалога. Не противостоять, а договариваться - эту формулу взяли за основу по всей стране, в любом регионе, в каждом городе и сообща сели за стол переговоров. Диалоговые площадки стали символом этой зимы. Возможностью открыто говорить о главном для всех (реформе Конституции или полномочиях регионов) и для каждого (образовании, медицинской помощи или социальной поддержке).
С октября диалоговые площадки работали в формате нон-стоп
Депутаты, юристы, представители вузов, политических партий, общественных организаций, активная молодежь, экспертное сообщество - круг участников позволял говорить о самом разном. Важно услышать и позицию большого города, и региональный голос. Что получилось в итоге? Спрашиваем в парламенте. Завсегдатаи Овального зала в таком диалоге представляли свои регионы. Знают, чем дышит глубинка. Ирина Довгало работала в студенческой среде. Говорит, в родном округе Гомеля 4 вуза.
Молодежные инициативыИнициативу молодежи с недавнего времени представляет еще и молодежный парламент. Он создан при Совете Республики. Посчитали, что так эффективнее продвигать молодежную повестку. И ведь действительно полгода всего-то прошло, а участникам удалось воплотить идею молодежных общественных приемных. Что предлагают сегодня? Во-первых, по-новому подойти к молодежной госполитике в целом - создать работающую вертикаль. Условно - госкомитет по делам молодежи, который определит и стратегию, и реализацию, и
Лишь молодежная платформа обобщила сотни предложений. В целом вышло порядка 10 тысяч инициатив
В разрезе социальной сферы. Проводить городскую застройку, а параллельно обязательно строить объекты инфраструктуры (сады, школы и магазины). Или ввести единый госэкзамен в форме ЦТ, объединив выпускные и вступительные испытания. Развивать дистанционку, прописав права и обязанности учеников и педагогов. О местном управлении и самоуправлении говорили отдельно. Предлагают, например, упразднить сельские и поселковые Советы депутатов, расширить финансовые полномочия на местном уровне, обеспечить выборность председателей исполкомов, за исключением уровня областей и столицы.
Диалоговые площадки охватили все регионы БеларусиДействующие полномочия и их потенциал обсуждаем в полесской глубинке, в небольшой деревеньке под Пинском. Несмотря на тишь и размеренность местной сельской жизни, о диалоговых площадках здесь не просто наслышаны - спорили, слушали, обсуждали сообща. И о том, что местной власти хотелось бы делегировать больше решений на своем уровне. Ей ведь виднее, чем живут люди, что нужнее району. Отсюда и щепетильные финансовые вопросы. Вот есть, к примеру, староста на селе. Здесь шутят, мол, первый парень на деревне. В общем, важный человек. Но если бы инициативу еще и рублем поддержать.
Диалоговые площадки - индикатор запросов общества
К реформам - через диалогИдти дорогой диалога - сегодня еще и путь к национальному согласию. Когда кажется, что услышать друг друга мешал накал улицы, выручал конструктив круглых столов. Недостатка в желающих присесть к столу переговоров не замечено ни в мегаполисе, ни в малых городах независимо от конъюнктуры взглядов. А в целом отклик диалога получился мощным. Что-то прошло общественное сито, что-то парламентское. Все остальное аккумулирует оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания, чтобы после на форуме утвердить все самое нужное с четким пониманием причастности к переменам людей разных поколений, взглядов, регионов, профессий. Важно сообща пройти этот путь - от инициативы до закона. В этом и соль диалоговой работы. А кому-то она так приглянулась, что было решено формат не забывать. Так, в Гродненской области молодежные площадки теперь будут работать на постоянной основе.
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Взять за основу такой формат работы - инициатива президента. Задача была проста - услышать всех, кто настроен конструктивно обсуждать будущее страны, и тем самым...
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