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Началось избрание делегатов 6-го народного вече. Завершится процедура до православного Рождества

03.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Меры, необходимые для стимулирования развития регионов, среди прочих станут предметом большого общественного диалога. 2021 начнется в Беларуси с важного события. 11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Уже началось избрание делегатов 6-го народного вече. Завершится процедура до православного Рождества.

Всего 2 700 человек - это участники и приглашенные. Они будут присутствовать на масштабном форуме

На обсуждение вынесут основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического движения страны. Делегаты приедут на вече не с пустыми руками, уже проделана работа по сбору предложений. Белорусы озвучивали их на диалоговых площадках и в общественных приемных.

 
 
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Меры, необходимые для стимулирования развития регионов, среди прочих станут предметом большого общественного диалога. 2021 начнется в Беларуси с важного события. 11...
 
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