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В Брестской крепости включили обновленную подсветку

03.01.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В период новогодних праздников на территории Брестской крепости по вечерам будет работать декоративная подсветка, пишет «Брестская газета».


Фото: Олег Полищук, Брестская газета

На территории Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» завершены работы по реконструкции декоративного освещения. Старые прожекторы заменили на современную светодиодную подсветку — это сокращает расход электроэнергии почти на 40%. Все сделано за счет средств бюджета Союзного государства.

Видео: Васька Пилот


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Подсветка будет работать в период новогодних праздников.
 
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