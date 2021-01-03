В Брестской крепости включили обновленную подсветку

Источник материала: Tut.by

В период новогодних праздников на территории Брестской крепости по вечерам будет работать декоративная подсветка, пишет «Брестская газета» .



Фото: Олег Полищук, Брестская газета

На территории Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» завершены работы по реконструкции декоративного освещения. Старые прожекторы заменили на современную светодиодную подсветку — это сокращает расход электроэнергии почти на 40%. Все сделано за счет средств бюджета Союзного государства.

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