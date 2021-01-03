«Бразильские» ягодицы и «кубики» за пару месяцев. Как в Бобруйске к фитнес-тренеру-колясочнику выстраиваются очереди

Источник материала: Tut.by

В тренажерный зал бобруйчанин Андрей Ткачук добирается на электросамокате, на него же взбирается прямо в инвалидной коляске. Говорит, так проще и быстрее перемещаться по городу. С наступлением холодов он проводит в тренажерке не менее 5−6 часов в день. Раньше участник белорусской паралимпийской сборной занимался в зале, чтобы поддерживать физическую форму и готовиться к предстоящим соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ. Теперь же Андрей не только «качается» сам, но и помогает восстанавливать форму другим: несколько месяцев назад он стал сертифицированным фитнес-тренером — и в Бобруйске к нему очередь клиентов.

Со спортом, говорит 32-летний Андрей Ткачук, у него всегда было хорошо: в подростковом возрасте увлекался единоборствами, но серьезно о карьере в этой сфере не задумывался — хотел стать историком. Однако вуз из-за финансовых проблем пришлось оставить, Андрей ушел в строительный бизнес. На одном из объектов под Минском он сорвался с лесов и получил серьезную травму позвоночника. Так в 25 лет парень оказался в инвалидной коляске.

— Почти год я провел в квартире на четвертом этаже, из которой не мог выходить самостоятельно. Спасибо двум соседям, которые помогали мне спускаться и подниматься. На то, чтобы совершить простые действия, требовалась сила в руках. Поэтому учился сам пересаживаться из коляски и заодно тренировался, — вспоминает Андрей.





Потом, по его словам, появилась идея серьезно заняться спортом. Выбрал параканоэ, хотя в Бобруйске, где есть своя гребная база, в 2015 году о таком направлении даже опытные тренеры не слышали.

— Я сразу сказал, что иду в профессиональный спорт и буду готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. У меня тогда было два тренера, они в меня верили и верят до сих пор. Но тогда всем говорили, чтобы это заявление всерьез не воспринимали, — перестраховывались, — смеется Андрей.





Путевку в Рио спортсмен не получил, но зато в 2016 году вместе с тренерами на малолитражной Skoda отправился покорять Москву — и завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы. В 2017 году — 5-е место на ЧМ по байдаркам и каноэ в Чехии среди инвалидов. Сегодня Андрей Ткачук входит в состав сборной страны, он один из сильнейших параканоистов Беларуси. Правда, признается, что в этом виде спорта у него очень большая конкуренция.

Ходить в тренажерку Андрей начал ради необходимости поддерживать физическую форму зимой, когда Березину сковывает лед. Владелица клуба, где до сих пор тренируется спортсмен, отказалась брать с него деньги за занятия. Потом появилась идея пройти обучение по специальности тренера — курсы помог оплатить Красный Крест.

— Я всегда считал, что фитнес — это что-то несерьезное. Типа для девочек, которые хотят похудеть, и мальчиков-нарциссов. Но когда стал учиться, понял, насколько все сложно — особенно когда разбирали анатомию.









Четыре экзамена из-за пандемии Андрей сдавал дистанционно, по Zoom. Один из них — прямо в зале. Говорит, очень крутые тренеры-методисты гоняли его каждый раз по два часа, но в итоге заветный диплом он получил. К тому моменту спортсмен не только хорошо освоил теорию, но и на практике знал, как «вылепить» идеальную фигуру. Это, говорит Андрей, самое простое. Намного сложнее тренировать тех, кто приходит в зал с серьезными проблемами суставов, позвоночника, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и при этом не хочет афишировать проблемы со здоровьем.





— Я учусь это распознавать, подбираю комплексы упражнений. Работаю с людьми в зале, где сам тренируюсь, как волонтер. У меня как спортсмена сборной Беларуси есть определенные обязательства и ограничения по трудоустройству, ведь моя основная задача — готовиться к соревнованиям. Но теперь точно знаю, что если уйду из большого параспорта, то без дела не останусь, — улыбается Андрей.

Он рассказывает о себе урывками, перемещаясь по залу в кресле и давая рекомендации тем, кто занимается на тренажерах. За несколько месяцев у колясочника появились ученики, которые признаются, что пребывают в некотором шоке от результатов занятий: уж слишком быстро решаются проблемы, с которыми они пришли в зал.





— Вон Владимир из-за сколиоза был согнут пополам. А сейчас заходит в зал, я смотрю на его осанку и радуюсь. Приятно!

В это время 33-летний Владимир Жуков продолжает прокачивать руки на тренажере и согласно кивает. Потом в несколько свободных минут между подходами рассказывает, что из-за проблем со спиной действительно не мог разогнуться. Да и вес в 48 кг при росте в 170 см парня не особо радовал. За 2,5 месяца тренировок Владимир за счет мышц «вытянул» позвоночник и набрал 8 кг мышечной массы.

— Иногда, когда работаю за компьютером, продолжаю «горбиться», но уже сам себя одергиваю. А в целом ощущения — у-у-у-ух! Я стал другим человеком, — говорит парень и переходит на другой тренажер.





У Алексея Янковского особых проблем со здоровьем не было. Говорит, пришел в тренажерку, чтобы подтянуть фигуру. Здесь и познакомился с Андреем.

— Он меня замотивировал, научил правильно ставить цели. Я четко знаю, чего хочу — набрать массу до 90 кг — и знаю, как этого добиться. За эти месяцы ощущаю, что помолодел лет на семь.

Сам Ткачук считает себя довольно жестким тренером, который не дает спуску подопечным. И это приносит свои плоды. Например, всего за пару месяцев появляются «бразильские» ягодицы у одной из девочек, с которой он работает. Его подопечная, говорит Андрей, при весе в 53 кг сейчас приседает с 75-килограммовой штангой без негативных последствий для позвоночника и суставов. Тренер показывает на телефоне фото еще одного своего ученика, у которого за месяц на животе появились заветные «кубики».





— На самом деле ничего необычного в этом нет, просто у меня своя методика тренировок. Я сразу «вижу» человека и понимаю, что в его фигуре и как нужно исправить. Ну, и объясняю, что нет ничего невозможного. Когда кто-то на пределе, говорю, что он может больше. И это срабатывает.

Прием мотивации, признается Андрей, в свое время опробовал на себе. Просто решил однажды, что сможет стать профессиональным спортсменом, и инвалидное кресло не помеха. А уж если в зал приходит человек без серьезных проблем со здоровьем, то для самосовершенствования у него вообще нет никаких препятствий, считает тренер.

— Мне нравятся целеустремленные люди, с ними приятно работать. Своим ребятам постоянно говорю, что они способны добиться того, чего хотят. Могу покричать и поругаться, но чаще в перерывах между подходами объясняю, уговариваю. Они мне верят — отсюда и результаты.



