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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тариф на услуги подзарядки для электромобилей В Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость от 29 копеек за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на...

В Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость от 29 копеек за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Также в планах этого года увеличить количество ЭЗС до 600. Напомним, компания "Белоруснефть" завершила 2020 год установкой 400 зарядных станций.Отметим, такая сеть позволит обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Завершение строительства ожидается к 2024 году.