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Тариф на услуги подзарядки для электромобилей

03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость  от 29 копеек  за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Также в планах этого года увеличить количество  ЭЗС  до 600. Напомним, компания "Белоруснефть"  завершила 2020 год установкой 400 зарядных станций. 

Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "Вводятся два тарифа: 29 копеек - это медленная зарядная станция, 39 - быстрая. Сегодня это самый дешевый тариф в Европе. И надо сказать, что этот тариф определяется двумя факторами. Первое: он должен стимулировать переход от традиционного транспорта к электромобилям. С другой стороны, этот уровень тарифа должен позволять на перспективу привлекать кредитные ресурсы для интенсивного развития инфраструктуры".

Отметим, такая сеть  позволит обслуживать  до 15 тысяч электромобилей. Завершение строительства  ожидается к 2024 году. 

 
 
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В Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость  от 29 копеек  за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на...
 
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