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Тариф на услуги подзарядки для электромобилей
03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость от 29 копеек за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Также в планах этого года увеличить количество ЭЗС до 600. Напомним, компания "Белоруснефть" завершила 2020 год установкой 400 зарядных станций.
Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "Вводятся два тарифа: 29 копеек - это медленная зарядная станция, 39 - быстрая. Сегодня это самый дешевый тариф в Европе. И надо сказать, что этот тариф определяется двумя факторами. Первое: он должен стимулировать переход от традиционного транспорта к электромобилям. С другой стороны, этот уровень тарифа должен позволять на перспективу привлекать кредитные ресурсы для интенсивного развития инфраструктуры".
Отметим, такая сеть позволит обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Завершение строительства ожидается к 2024 году.
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В Беларуси введен тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость от 29 копеек за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда: заправиться на...
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