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Вопросы образования на VI Всебелорусском народном собрании

03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ответить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты обсуждают предстоящее VI Всебелорусское народное собрание. Экономика, социальная сфера, агропромышленный комплекс и образование. По мнению ректора Белорусского государственного университета, на народное вече необходимо вынести не только вопрос о новшествах в образовании молодого поколения, но и более концептуально взглянуть на тесную взаимосвязь обучения и воспитания. 

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Это то, что имеет, я бы сказал, воспитательный характер. Это позволяет самому студенту, ученику научиться видеть себя глазами разных людей. А это крайне важно в наш век, который имеет совершенно уникальную особенность. Особенность информационных перегрузок, когда мы стали больше вбирать в себя информации, исходя из СМИ. И по сути дела СМИ - это билборд,  формирует то, что есть истина. А правда – это, наверное то, что располагается в строчках поисковых систем. И очень важно, чтобы молодой человек научился и смотреть, и критично мыслить".

По словам Андрея Короля, современному поколению студентов далеко не все равно, каким путем дальше пойдет государство. И молодые люди принимали самое активное участие в диалоговых площадках и общественных приемных, куда вносили свои предложения по дальнейшему развитию нашей страны. 

 
 
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Ответить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты...
 
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