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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы образования на VI Всебелорусском народном собрании Ответить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты...

Ответить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты обсуждают предстоящее VI Всебелорусское народное собрание. Экономика, социальная сфера, агропромышленный комплекс и образование. По мнению ректора Белорусского государственного университета, на народное вече необходимо вынести не только вопрос о новшествах в образовании молодого поколения, но и более концептуально взглянуть на тесную взаимосвязь обучения и воспитания.По словам Андрея Короля, современному поколению студентов далеко не все равно, каким путем дальше пойдет государство. И молодые люди принимали самое активное участие в диалоговых площадках и общественных приемных, куда вносили свои предложения по дальнейшему развитию нашей страны.