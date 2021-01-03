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Вопросы образования на VI Всебелорусском народном собрании
03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтветить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты обсуждают предстоящее VI Всебелорусское народное собрание. Экономика, социальная сфера, агропромышленный комплекс и образование. По мнению ректора Белорусского государственного университета, на народное вече необходимо вынести не только вопрос о новшествах в образовании молодого поколения, но и более концептуально взглянуть на тесную взаимосвязь обучения и воспитания.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Это то, что имеет, я бы сказал, воспитательный характер. Это позволяет самому студенту, ученику научиться видеть себя глазами разных людей. А это крайне важно в наш век, который имеет совершенно уникальную особенность. Особенность информационных перегрузок, когда мы стали больше вбирать в себя информации, исходя из СМИ. И по сути дела СМИ - это билборд, формирует то, что есть истина. А правда – это, наверное то, что располагается в строчках поисковых систем. И очень важно, чтобы молодой человек научился и смотреть, и критично мыслить".
По словам Андрея Короля, современному поколению студентов далеко не все равно, каким путем дальше пойдет государство. И молодые люди принимали самое активное участие в диалоговых площадках и общественных приемных, куда вносили свои предложения по дальнейшему развитию нашей страны.
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Ответить на самые важные вопросы, которые волнуют общество, и понять, как реализовать те задачи, которые сегодня ставит народ перед государством. Эксперты...
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