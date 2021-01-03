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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем жила страна последние три месяца В Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро,...

В Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро, несмотря на пандемию провели Форум регионов Беларуси и России. Мы поддерживали врачей и переживали на детском "Евровидении". А сегодня загадываем новые желания и верим в волшебство