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Чем жила страна последние три месяца
03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро, несмотря на пандемию провели Форум регионов Беларуси и России. Мы поддерживали врачей и переживали на детском "Евровидении". А сегодня загадываем новые желания и верим в волшебство (видео).
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В Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро,...
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