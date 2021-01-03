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Чем жила страна последние три месяца

03.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро, несмотря на пандемию провели Форум регионов Беларуси и России. Мы поддерживали врачей и переживали на детском "Евровидении". А сегодня  загадываем новые желания и верим в волшебство (видео).
 
 
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В Новый год принято подводить итоги. Давайте вспомним сегодня, чем жила страна последние три месяца. И здесь есть чем гордится: мы открыли АЭС и третью ветку метро,...
 
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