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На Бангалор на 45 минут останавливалось троллейбусное движение. Что произошло?

03.01.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 10.50 на площади Бангалор в Минске произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 12, 33, 34, 37, 38, 46, 53, 92. Что случилось, рассказали в «Минсктрансе».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Троллейбус № 37 временно пошел по ул. Куйбышева, № 12, 34,92 — до разворотного кольца Толбухина. № 53 и 46 поехали по ул. Куйбышева, В. Хоружей, бульвару Шевченко до ДС Карастояновой. № 33 шел до разворотного кольца Толбухина со стороны Дражни и до 2-го кольца со стороны Одоевского

Остановка движения троллейбусов произошла из-за повреждения контактной сети.

Движение возобновлено в 11.33.

 
Теги: Минск
 
 
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