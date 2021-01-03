Первое протестное воскресенье 2021-го. Как белорусы гуляют по стране

Источник материала: Tut.by

В Минске и регионах в первое воскресенье года белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах. О задержаниях пока ничего не известно. Собрали для вас видео того, что происходит в стране.

«Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.