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Первое протестное воскресенье 2021-го. Как белорусы гуляют по стране
03.01.2021 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске и регионах в первое воскресенье года белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах. О задержаниях пока ничего не известно. Собрали для вас видео того, что происходит в стране.
«Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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Собрали для вас видео того, что происходит в стране.
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