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В Бегомле открыли новый электромонтажный цех завода "Ветразь"

03.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инвестпроект реализовали за полгода. Здесь производят продукцию для Могилевского завода лифтового машиностроения. Новый цех позволит  увеличить объем производства и создать новые виды продукции. 

Анатолий Сивко, директор ОАО "Завод "Ветразь": "Уже начата работа в этом году, закупили два термопласт-автомата. Будет открыт участок по термопластмассе и будет открыт совместно с технопарком БНТУ участок по сборке опорно-радиальных подшипников".

Работает завод и на экспорт. Сложились партнерские отношения с итальянским производителем. По заказу зарубежного предприятия «Ветразь» собирает узлы для грузоподъемного оборудования. 

 
 
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Инвестпроект реализовали за полгода. Здесь производят продукцию для Могилевского завода лифтового машиностроения. Новый цех позволит  увеличить объем...
 
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