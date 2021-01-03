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В Бегомле открыли новый электромонтажный цех завода "Ветразь"
03.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнвестпроект реализовали за полгода. Здесь производят продукцию для Могилевского завода лифтового машиностроения. Новый цех позволит увеличить объем производства и создать новые виды продукции.
Анатолий Сивко, директор ОАО "Завод "Ветразь": "Уже начата работа в этом году, закупили два термопласт-автомата. Будет открыт участок по термопластмассе и будет открыт совместно с технопарком БНТУ участок по сборке опорно-радиальных подшипников".
Работает завод и на экспорт. Сложились партнерские отношения с итальянским производителем. По заказу зарубежного предприятия «Ветразь» собирает узлы для грузоподъемного оборудования.
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Инвестпроект реализовали за полгода. Здесь производят продукцию для Могилевского завода лифтового машиностроения. Новый цех позволит увеличить объем...
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