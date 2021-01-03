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Листаем 2020 год вместе

03.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

2020 был отмечен нашим председательством в ЕАЭС, также теплым приемом европейского биатлона в Раубичах. Тогда только в Беларуси нашли и снег, и желание принимать чемпионат. Эмоции болельщиков были бесценны. Помните? Листаем 2020 год вместе.
 
 
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2020 был отмечен нашим председательством в ЕАЭС, также теплым приемом европейского биатлона в Раубичах. Тогда только в Беларуси нашли и снег, и желание принимать...
 
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