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Листаем 2020 год вместе
03.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT2020 был отмечен нашим председательством в ЕАЭС, также теплым приемом европейского биатлона в Раубичах. Тогда только в Беларуси нашли и снег, и желание принимать чемпионат. Эмоции болельщиков были бесценны. Помните? Листаем 2020 год вместе.
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2020 был отмечен нашим председательством в ЕАЭС, также теплым приемом европейского биатлона в Раубичах. Тогда только в Беларуси нашли и снег, и желание принимать...
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