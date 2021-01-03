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Архиепископ Кондрусевич о своей отставке: Люди меняются, а костел остается
03.01.2021 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич объявил о своей отставке верующим прямо во время мессы, которую он совершил в день своего 75-летия, 3 января, в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, пишет
«Вы знаете, что по каноническому праву епископ, который достиг возраста 75 лет, должен просить папу освободить его от его обязанностей, — напомнил католический иерарх. — Сегодня в 12.00 по римскому времени, в 14.00 по белорусскому времени, Ватикан
«Минско-Могилевская архидиоцезия не остается без руководителя. Апостольским администратором назначен епископ Казимир Великоселец, прошу вас принять его с открытым сердцем. Наверное, вы его хорошо знаете. Костел должен жить. Люди меняются, а костел остается. Спасибо вам всем, примите благословение», — добавил он.
Решение об отставке архиепископа Кондрусевича было опубликовано 3 января в свежем бюллетене Зала печати Святого престола. «Святой отец принял отставку от пастырского попечения, поданную архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским (Беларусь), согласно кан. 401 § 1 Кодекса канонического права и одновременно назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды, вспомогательного епископа Пинской диоцезии», — говорится в бюллетене.
Архиепископ Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиоцезию с 2007 года.
Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в Пружанском районе. В 1984 году окончил Рижскую духовную семинарию, с 1999 года является вспомогательным епископом Пинской диоцезии. В мае 2020 года, несмотря на достижение 75-летнего возраста, папа Франциск разрешил его дальнейшее служение по меньшей мере на два года. Апостольский администратор, которым стал епископ Великоселец, назначается папой римским, в том числе для временного исполнения обязательств епископа вакантной или занятой диоцезии.
Тадеуш Кондрусевич родился 3 января 1946 года в деревне Одельск (Гродненский район). В 1981 году Кондрусевич окончил Духовную семинарию в Каунасе и был рукоположен в священники. В 1985 году получил степень лицензиата теологии, а в 1988-м — степень доктора теологии. Все это время служил викарием в костелах Вильнюса и Друскининкая.
В 1988 году Кондрусевич стал настоятелем гродненских приходов Божьей Матери Ангельской и Святого Франциска Ксаверия. В июле 1989 года папа римский Иоанн Павел II назначил его апостольским администратором Минской епархии для католиков Беларуси.
В 1991 году Кондрусевича в сане архиепископа послали служить апостольским администратором для католиков латинского обряда европейской части России, а в 2002-м — митрополитом кафедры Божьей Матери в Москве. В 2007 году папа Бенедикт XVI назначил клирика митрополитом Минско-Могилевским.
Председателем Конференции католических епископов Беларуси впервые был избран 3 июня 2015 года.
История изгнания Кондрусевича
Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около четырех месяцев. Лукашенко несколько раз
31 августа пограничники
В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.
11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.
17 декабря Александр Лукашенко
22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет
О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также
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Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич объявил о своей отставке верующим прямо...
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