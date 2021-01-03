Архиепископ Кондрусевич о своей отставке: Люди меняются, а костел остается

Источник материала: Tut.by

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич объявил о своей отставке верующим прямо во время мессы, которую он совершил в день своего 75-летия, 3 января, в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, пишет БелаПАН .



Фото: TUT.BY

«Вы знаете, что по каноническому праву епископ, который достиг возраста 75 лет, должен просить папу освободить его от его обязанностей, — напомнил католический иерарх. — Сегодня в 12.00 по римскому времени, в 14.00 по белорусскому времени, Ватикан объявил , что папа принял мою просьбу. Это реальность, от этого мы не можем убежать».

«Минско-Могилевская архидиоцезия не остается без руководителя. Апостольским администратором назначен епископ Казимир Великоселец, прошу вас принять его с открытым сердцем. Наверное, вы его хорошо знаете. Костел должен жить. Люди меняются, а костел остается. Спасибо вам всем, примите благословение», — добавил он.

Решение об отставке архиепископа Кондрусевича было опубликовано 3 января в свежем бюллетене Зала печати Святого престола. «Святой отец принял отставку от пастырского попечения, поданную архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским (Беларусь), согласно кан. 401 § 1 Кодекса канонического права и одновременно назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды, вспомогательного епископа Пинской диоцезии», — говорится в бюллетене.

Архиепископ Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиоцезию с 2007 года.

Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в Пружанском районе. В 1984 году окончил Рижскую духовную семинарию, с 1999 года является вспомогательным епископом Пинской диоцезии. В мае 2020 года, несмотря на достижение 75-летнего возраста, папа Франциск разрешил его дальнейшее служение по меньшей мере на два года. Апостольский администратор, которым стал епископ Великоселец, назначается папой римским, в том числе для временного исполнения обязательств епископа вакантной или занятой диоцезии.

Тадеуш Кондрусевич родился 3 января 1946 года в деревне Одельск (Гродненский район). В 1981 году Кондрусевич окончил Духовную семинарию в Каунасе и был рукоположен в священники. В 1985 году получил степень лицензиата теологии, а в 1988-м — степень доктора теологии. Все это время служил викарием в костелах Вильнюса и Друскининкая.

В 1988 году Кондрусевич стал настоятелем гродненских приходов Божьей Матери Ангельской и Святого Франциска Ксаверия. В июле 1989 года папа римский Иоанн Павел II назначил его апостольским администратором Минской епархии для католиков Беларуси.

В 1991 году Кондрусевича в сане архиепископа послали служить апостольским администратором для католиков латинского обряда европейской части России, а в 2002-м — митрополитом кафедры Божьей Матери в Москве. В 2007 году папа Бенедикт XVI назначил клирика митрополитом Минско-Могилевским.

Председателем Конференции католических епископов Беларуси впервые был избран 3 июня 2015 года.

История изгнания Кондрусевича

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около четырех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций» — «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.

11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.

17 декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти, обсуждался вопрос возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.