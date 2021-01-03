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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленное общежитие для учащихся Витебского технического колледжа Светлые коридоры, просторные уютные комнаты, помещения для занятий творчеством. Обновленное общежитие получили в подарок учащиеся Витебского технического...

Светлые коридоры, просторные уютные комнаты, помещения для занятий творчеством. Обновленное общежитие получили в подарок учащиеся Витебского технического колледжа. Оно рассчитано более чем на 300 человек. Реконструкцию здания провели за пять месяцев. В комнатах новая мебель, полностью оборудованы кухни. Во время ремонта сделали и перепланировку, теперь здесь блочная система.Кроме того, общежитие находится в шаговой доступности от учебных и производственных корпусов.