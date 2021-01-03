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Ирина Паламар поздравила всех жителей Беларуси
03.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь продолжает принимать поздравления со всего мира. С Новым годом всех жителей страны поздравила руководитель украинской общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.
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Беларусь продолжает принимать поздравления со всего мира. С Новым годом всех жителей страны поздравила руководитель украинской общественной организации...
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