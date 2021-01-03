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Программа перестрахования

Расширить присутствие на международных рынках

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 14 лет Белорусская национальная перестраховочная организация надежно защищает своих клиентов Удержаться на рынке и просчитать все точно вперед удается только сильным игрокам. Создание национальной системы перестрахования и повышение статуса Беларуси на...

Удержаться на рынке и просчитать все точно вперед удается только сильным игрокам. Создание национальной системы перестрахования и повышение статуса Беларуси на международных рынках - всего этого удалось добиться за годы успешной деятельности Белорусской национальной перестраховочной организации. Ее учредитель - Совет министров.Это первое и пока единственное специализированное госпредприятие в Беларуси, которое сотрудничает с зарубежными страховыми компаниями. О тех, кто знает цену рискам, расскажетНаработанный годами багаж дает отдачу, и сегодняшние успехи это подтверждают. В числе партнеров как ближайшие соседи, так и страны Персидского залива, Ближнего Востока и Южной Азии.Белорусская национальная перестраховочная организация активно поддерживает страховые компании. Такое сотрудничество – важный механизм обеспечения финансовой устойчивости.Страхование коммерческих рисков при поставках белорусских товаров и услуг за рубеж обязательно. Невозврат денег чреват серьезными последствиями для предприятия. Вплоть до банкротства. Здесь без двойной подушки безопасности не обойтись. Ведь на кону буквально все.Без двойной страховки не летают самолеты, не ездят поезда и даже не строятся электростанции.Еще на этапе проектирования БелАЭС стартовала активная работа по страхованию и перестрахованию уникального для Беларуси объекта. Для его оценки привлекли мировых экспертов из международных организаций и ядерных пулов, которые провели необходимую экспертизу проекта и разработали уникальную программу учета всех рисков.Перестрахование - своего рода инструмент поддержания ликвидности и платежеспособности страховых компаний во всем мире. В планах на будущее у Белорусской национальной перестраховочной организации расширить и закрепить свое присутствие на международных рынках, предлагая свои услуги на экспорт.