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14 лет Белорусская национальная перестраховочная организация надежно защищает своих клиентов
03.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУдержаться на рынке и просчитать все точно вперед удается только сильным игрокам. Создание национальной системы перестрахования и повышение статуса Беларуси на международных рынках - всего этого удалось добиться за годы успешной деятельности Белорусской национальной перестраховочной организации. Ее учредитель - Совет министров.
Это первое и пока единственное специализированное госпредприятие в Беларуси, которое сотрудничает с зарубежными страховыми компаниями. О тех, кто знает цену рискам, расскажет Алина Лаппо.
Наработанный годами багаж дает отдачу, и сегодняшние успехи это подтверждают. В числе партнеров как ближайшие соседи, так и страны Персидского залива, Ближнего Востока и Южной Азии.
Андрей Унтон, гендиректор РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация": "Мы увеличили свои экспортные показали практически в 2 раза. И впервые в нашей истории поступления по экспорту превысили наши затраты по импорту".
Белорусская национальная перестраховочная организация активно поддерживает страховые компании. Такое сотрудничество – важный механизм обеспечения финансовой устойчивости.
Страхование коммерческих рисков при поставках белорусских товаров и услуг за рубеж обязательно. Невозврат денег чреват серьезными последствиями для предприятия. Вплоть до банкротства. Здесь без двойной подушки безопасности не обойтись. Ведь на кону буквально все.
Наталья Хомич, заместитель гендиректора страховой компании: "Мы передаем часть рисков в БНПО для того, чтобы распределить этот риск, обеспечить свою финансовую устойчивость и в том числе чтобы обеспечить защиту для наших страхователей, для наших клиентов. Необходимо отметить, что доля «Промтрансинвест» в БНПО составляет порядка 25 %, то есть это достаточно весомый наш вклад в развитие компании БНПО".
Программа перестрахованияБез двойной страховки не летают самолеты, не ездят поезда и даже не строятся электростанции.
Еще на этапе проектирования БелАЭС стартовала активная работа по страхованию и перестрахованию уникального для Беларуси объекта. Для его оценки привлекли мировых экспертов из международных организаций и ядерных пулов, которые провели необходимую экспертизу проекта и разработали уникальную программу учета всех рисков.
Иван Гуща, начальник отдела страховой компании: "Мы совместно с БНПО разработали программу перестрахования, которая защищает интересы обоих предприятий с точки зрения риск-менеджмента и обеспечения максимального перестраховочного развития. Для белорусского рынка это вообще уникальная программа, она разработана в соответствии с международными стандартами с привлечением международных опытных перестраховщиков".
Расширить присутствие на международных рынкахПерестрахование - своего рода инструмент поддержания ликвидности и платежеспособности страховых компаний во всем мире. В планах на будущее у Белорусской национальной перестраховочной организации расширить и закрепить свое присутствие на международных рынках, предлагая свои услуги на экспорт.
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Удержаться на рынке и просчитать все точно вперед удается только сильным игрокам. Создание национальной системы перестрахования и повышение статуса Беларуси на...
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