Министр образования рассказал, когда вырастут зарплаты учителей, а в школах появится дистанционка

Источник материала: Tut.by

Министр образования Игорь Карпенко в программе «Неделя» на СТВ рассказал о дистанционном обучении в школе, вступительной кампании - 2021 и зарплатах педработников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О дистанционном обучении

По словам министра образования Игоря Карпенко, год был «непростой с точки зрения даже организации образовательного процесса в условиях пандемии».

— Мы действительно столкнулись с серьезными вопросами. Если, допустим, система высшего образования была больше готова к условиям дистанционного образования, дистанционного обучения, поскольку там были наработаны мощнейшие учебно-методические комплексы, то, конечно, средняя школа оказалась в достаточно сложной ситуации.

Он заверил, что с января в тестовом режиме запустят единую дистанционную образовательную платформу для общего среднего образования.

— Она будет работать пока в тестовом режиме. Создавалась она при активном участии самих учителей, это лучшие их наработки. В перспективе мы эту образовательную платформу должны отточить с точки зрения каких-то единых требований и подходов.

О вступительной кампании

Игорь Карпенко заверил, что вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. Однако работа по изменению правил приема ведется.

— Мы анонсировали: уже в начале этого учебного года возможны изменения и в правилах текущей аттестации в системе общего среднего образования, и попытка проведения так называемого национального экзамена в виде совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием хотя бы по двум предметам — это язык по выбору и математика. <…> Кроме этого, мы рассматриваем возможность при поступлении в высшее учебное заведение сдавать внутренний экзамен по профильному предмету. Но эта работа пока находится в стадии анализа, в стадии серьезной проработки. В ближайшее время мы должны доложить по выполнению этого поручения главе государства. Скорее всего, состоится большое совещание, где будут либо приняты, либо не приняты эти подходы, либо будет предложено доработать эти подходы, но во всяком случае предварительную работу мы уже провели.

Когда эти изменения будут приняты, нам потребуется 1,5−2 года, чтобы их внедрить в образовательный процесс и обеспечить соответствующее методическое сопровождение.

О зарплатах педработников

По словам Карпенко, с 1 июня будет увеличен премиальный фонд: сейчас он 5%, вырастет до 20%.

— И это не самое главное. Главное то, что сегодня у правительства есть программа (по поручению президента она создана) планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников. К 2025 году средняя заработная плата педагогических работников должна быть не менее 100% средней заработной платы по стране.

Сегодня заработная плата у педагогических работников порядка 75% от средней заработной платы. А зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть в размере 150% от средней заработной платы по стране. Сегодня она порядка 120%.