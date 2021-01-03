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Белорусы выбирают в праздничные выходные активный отдых

03.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В первые праздничные выходные наступившего года  белорусы выбирают формат активного времяпровождения. На горнолыжной трассе в Силичах  особенно популярными были тюбинги, однако и поклонники модного сноуборда и горных лыж заняли все склоны горнолыжного комплекса в Логойском районе. Благодаря снежным пушкам и легкому морозу, который был ночью, покрытие трассы удается сохранить на очень хорошем уровне, поэтому самое время перед первым рабочим днем в году приобщиться к зимнему активному отдыху.

Также в Минске работает горнолыжный комплекс "Солнечная долина" в микрорайоне Курасовщина.  

В Минске продолжают работу открытые и крытые катки

Кроме горнолыжных трасс,  для тех, кто хочет  более спокойно, но подвижно провести время, в столице работает  лыжная трасса в Веснянке, а также закрытые и открытые  катки доступны фактически в любое время. 

 
Теги: Минск
 
 
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В первые праздничные выходные наступившего года  белорусы выбирают формат активного времяпровождения. На горнолыжной трассе в Силичах  особенно популярными...
 
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