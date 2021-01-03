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Праздничной атмосферой будет наполнена и следующая неделя. Православные верующие в предвкушении Рождества Христова! Пришествие в мир Спасителя, от даты рождения которого отсчитывается новая эра. В Беларуси православные являются самой многочисленной конфессией - примерно одна вторая населения страны.



Вообще же, 7 января Рождество встретят Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, Афонские монастыри, а также Восточно-католическая церковь и старообрядцы. Чествование появления на свет Христа впервые официально стало праздником в 4 веке. Это самый семейный, радостный, уютный праздник, в первую очередь - духовный, нежели светский, один из самых важных в христианском календаре.



Конечно, есть и определенные каноны, традиции этого дня, некоторые исходят из Нового завета, но, безусловно, в каждой стране мира Рождество отмечается по-своему. Отпечаток дают и культура, и менталитет народа. Но где же соединяются духовные основы и национальные особенности?





Чтобы узнать, какое оно - православное Рождество, наша коллега Ольга Медведь отправилась в Свято-Елисаветинский монастырь.



Духовный оберег белорусской столицы - единственная обитель в черте Минска. Свято-Елисаветинский монастырь - один из центров религиозной жизни, паломничества, просвещения, помощи. Именно здесь сестры и духовенство ведут активную работу с людьми, они открыты для общения и разрушают сложившийся стереотип аскетичного монаха. Свое место здесь нашли представительницы разных национальностей - из Германии, Польши, России, Украины, Казахстана. Везде в этих странах есть православные общины, но какие же у них традиции встречи Рождества Христова? Начинаем готовиться к празднику вместе с сестрами Свято-Елисаветинского.



Украинская народная колядка "Во Вифлиеме зоря сияе" в исполнении сестер обители. Традиционная рождественская песнь страны-соседки. Там колядки - один из самых почитаемых обычаев. Дирижирует монахиня Ирина, в Свято-Елисаветинском она уже 3 года, приехала после окончания украинской академии им. Чайковского. Собственно, про монастырь узнала благодаря его активной профессиональной музыкальной деятельности.

Ирина Колесникова, трудница Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска: "У нас есть праздничный хор, которым руководит выдающийся регент, композитор, монахиня Иулиания Денисова. И вот через ее творчество я познакомилась с монастырем и вообще пришла к Богу".

Казалось бы, обычаи у нас наверняка схожи, сейчас и узнаем. 80% украинцев - православные, поэтому традициям следуют строго, даже если храм не посещают. Встречать Рождество Христово начинают еще вечером 6 января. К праздничному столу готовят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.



Ирина Колесникова, трудница Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска: "Обязательно к столу подают кутью у нас - это ячменная или пшеничная каша, которая перемешана с медом, орехами, изюмом, и важным является оформление стола".

Его застилают сеном или соломой, посыпают пшеницей и только затем скатертью.



Эта традиция больше свойственна Западной Украине, а вот на юге, откуда наша героиня (ее малая родина - город кораблестроения Николаев), в святой вечер идут к крестным, обязательно с калачом, остальное - на усмотрение. Духовные родители в свою очередь щедро накрывают стол и дарят подарки.



Ирина Колесникова, трудница Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска: "Еще у нас есть такая, я думаю, уникальная и очень древняя традиция - это хождение с вертепом. Вертеп - это такой миниатюрный кукольный театр, который помещается в специальную коробку или домик такой, и он состоит из двух частей. Первая часть рассказывает о рождении Христа, а вторая - светская, рассказывает о жизни других людей, имеет такой развлекательный характер. И вот сейчас в современной Украине большое распространение у нас приобретает живой вертеп, где роли уже исполняют не куклы, а живые люди".



Еще одни славяне - сербы и черногорцы. Однако с этим европейским регионом уже чувствуется разница в праздновании. В Свято-Елисаветинском монастыре мини-диаспора представительниц этих стран. Поэтому о традициях Рождества - в большой компании.

Конечно, все местные хотят найти предсказание - монетку, если же она вам попалась, ждите богатства - как материального, так и духовного. Также в хлеб прячут веточку базилика или тимьяна - это знак крепкого здоровья.



Меню в сочельник такое, потому что яства природные и простые, из продуктов, которые есть в каждом доме, чтобы люди разных финансовых возможностей могли накрыть стол.

Сербы и черногорцы - глубоко верующие народы, по словам монашек, церковная жизнь и светские обычаи - одно целое. Например, ребенок может взять из яслей фигурку младенца, чтобы поиграть, и это не будет неким богохульством. Есть у них особенные традиции, которые совершенно не свойственны нам.

Традиции - это лишь некие ритуалы, обряды, которые передаются из поколения в поколение и создают некую определенную атмосферу праздника. Но важно помнить, что в первую очередь Рождество - один из главнейших христианских праздников, о приходе на свет Спасителя. В монастыре в этот день проходит особая литургия, воспеваются торжественные радостные колядки.



Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска: "Вхождение в этот мир греха (мир во зле лежит) Сына Божия, понимаете, который переворачивает все в этом мире, последний становится первым, который не смотрит на лица, где ты там, сколько у тебя денег, а наоборот, понимаете. Кто рядом с Христом? Больные люди. "Стал Иисус на месте равнего, вокруг него все болящие".

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"Христос родился, славим его!" - скоро зазвучит во всех домах и храмах.