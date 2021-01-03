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К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания

03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания, но, конечно, самое главное - это уже традиционная прямая трансляция в сочельник на "Беларусь 1". 6 января сразу после "Панорамы" в 21:50 будет включение Праздничного богослужения на Рождество Христово из минского Свято-Духова кафедрального собора.

И впервые мы покажем еще одну ночную службу из этого же храма. Начало прямой трансляции ровно в полночь! Если вы решите лично присутствовать на праздничном богослужении, то мы напоминаем: торжество будет проходить с учетом всех противоэпидемических норм, не забывайте соблюдать масочный режим и держать дистанцию.

 
 
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К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания, но, конечно, самое главное - это уже традиционная прямая трансляция в сочельник на "Беларусь 1". 6...
 
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