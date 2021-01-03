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К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания
03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания, но, конечно, самое главное - это уже традиционная прямая трансляция в сочельник на "Беларусь 1". 6 января сразу после "Панорамы" в 21:50 будет включение Праздничного богослужения на Рождество Христово из минского Свято-Духова кафедрального собора.
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К Рождеству тематические эфиры подготовила и Белтелерадиокомпания, но, конечно, самое главное - это уже традиционная прямая трансляция в сочельник на "Беларусь 1". 6...
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