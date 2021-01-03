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"Понятная политика" в этот понедельник расскажет о самых интересных и важных темах
03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже стран - за последние полвека праздничные дни особенно активно заполняли новостные ленты.
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Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже...
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