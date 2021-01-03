"Народный диалог". Промышленный вектор

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От стратегий и программ до конкретных инициатив во всех сферах нашей жизни: в экономике, медицине, образовании, науке и во внешней политике. Народное вече, как окрестили собрание белорусы, определит также тактику предстоящих созидательных перемен в стране и обществе!



В современных реалиях ожидания от форума повышенные. Каждый белорус хочет услышать ответ на свой вопрос, но в целом это единая тема - каким станет наше белорусское государство на этом этапе исторического пути.



Всебелорусское народное собрание, как и в прошлые годы, должно сыграть свою консолидирующую роль в обществе. И сегодня это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета.



В нашей рубрике "Народный диалог" каждую неделю мы рассказываем, какие задачи ставились в разные годы, как они трансформировались с учетом времени, достижений и проблем. Мы говорили о социальной сфере, медицине. Сегодня возьмем промышленный вектор. Рубрика-комментарий Алеси Высоцкой.



Промышленность: поднять ее и вывести для начала на докризисный 90-ый год - первоочередная задача самого первого в истории Беларуси Всебелорусского народного собрания. Ведь развитые производства - это возможность создавать социальные блага и комфорт для населения.



Для понимания - средняя пенсия в 1994 году была менее 7 долларов. А уровень безработицы к 1996 году достиг максимального значения - 4,7%. Отсутствие на тот момент национально-ориентированной внешней политики едва не привело к краху. Но на первом народном вече, где широко были представлены все слои общества, были приняты принципиальные решения, которые стали руководством к действию на 5 лет.



К V Всебелорусскому народному собранию путь, который преодолела промышленность, был колоссальным. Речь шла уже не о выживании, а об эффективности работы - анализирует делегат форума Игорь Комаровский. Кроме госсектора, обсуждали и раскрепощение деловой инициативы, создание условий для развития малого и среднего бизнеса.



Статус Беларуси как весомого игрока на рынке завоевывался годами. А в них - глубокая модернизация предприятий в разных сферах промышленности и конкретные программы, заявленные на Всебелорусском народном собрании.



Гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко делегатом был дважды. Воплощал в жизнь принятые на народном вече решения. Здесь и повышение конкурентоспособности товаров, и увеличение производительности труда. Формула в экспорте: 30-30-30. Плюс - внедрение передовых технологий, без которых просто немыслима современная электроника. Как результат - за пять лет белорусский производитель превысил практически все экономические показатели.



Первый в СНГ лазерный телевизор - белорусского производства. Более трех сотен моделей телевизоров в линейке. И еще ряд продукции от интерактивных систем до авионики и продукции двойного назначения. Все под заказ, без работы на склад. И здесь, как по всей стране, заложен принцип: чем лучше работает предприятие, тем лучше живут его сотрудники. И успехи промышленные дают возможность развивать собственную социальную сферу.



Ставка на собственное сырье и масштабную модернизацию производств по его переработке - один из тезисов народного вече 5 лет назад. Деревообработка, стройотрасль, другие направления. Есть немало достойных примеров.



Так, продукцию из дерева с маркой "Сделано в Беларуси" знают уже на всех континентах. В США и Канаде, Китае и Вьетнаме, на Филиппинах. Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. Глубина переработки стремится к ста процентам! И на карте страны - более двух с половиной тысяч организаций.

Создавались и новые предприятия в разных отраслях. И за эти пять лет встали на ноги.



В копилке промышленных достижений - фактически завершение электрификации железной дороги. Продвижение в логистике. Переход на контейнерные перевозки. Энергетическая безопасность: АЭС, модернизация ТЭЦ и ГРЭС, которые, по заключениям экспертов, сегодня самые экономичные на постсоветском пространстве.

Каждые пять лет ставились задачи, воплощение которых мы видим в реальных объектах.



Делегатами 6-го собрания станут свыше двух с половиной тысяч человек. Всякий раз форум был поистине народным, объединял представителей всех регионов. Но лишь в нынешнем году его проведение предваряла работа диалоговых площадок. Они объединили депутатов, представителей трудовых коллективов, вузов, экспертное сообщество. И стали платформой по выработке широкого спектра предложений к Всебелорусскому народному собранию.



Беларусь переживает непростое время. В поствыборный период раскачать ситуацию пытались внешние силы. Но контроль не потерян, острая фаза пройдена. Сейчас важно двигаться вперед, опираясь на интересы народа.



Глава государства призвал максимально наполнить повестку конкретикой. В предложениях найдут отражение реальные проблемы граждан, запросы общества. Собрание и в этот раз станет мозговым штурмом по принятию важных исторических решений.