В стране идет полным ходом выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание

Источник материала: БT

2021-й начнется в Беларуси со знакового события - Всебелорусского собрания! Народное вече откроется 11 февраля. Несмотря на праздничную атмосферу последней недели года, президент собрал рабочее совещание, где говорили об оргмоментах подготовки форума пятилетия. Еще с середины 90-ых у нас принято обсуждать вопросы развития страны всем вместе! Время идет, жизнь меняется, возникают новые вызовы.



Одно неизменно - как бы ни было трудно, мы сохраняем модель социального государства. Это значит, что в центре внимания белорусской политики всегда остается человек. Идти от земли, слышать каждого, формулировать четкий план действий. Именно такой акцент президент сделал для оргкомитета. Никаких оторванных от жизни теорий! Нужен ответ на запросы общества.



Общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек. При этом от каждой области будет не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан. Сейчас в стране идет полным ходом выдвижение делегатов. Ведь перед коллективами предприятий, общественными объединениями, малыми и большими населенными пунктами стоит задача выбрать лучших представителей, кто будет отстаивать интересы народа. И как следствие - определит программу ближайшей пятилетки.



Завершится процедура избрания делегатов в канун православного Рождества. А уже в феврале все эти люди будут обсуждать вектор развития нашей страны. К слову, основные тезисы и направления развития суверенной Беларуси будут сформированы с учетом работы диалоговых площадок и общественных приемных, где простые белорусы рассказывали о своих проблемах и предлагали конкретные пути решения.



Галина Пузанова, главврач Витебского областного детского клинического центра: "Мы хотим, чтобы изменения в нашей республике были только к лучшему. Всем надо сплотиться и принять правильные решения для дальнейшего движения вперед, процветания".



Сергей Киселевич, депутат Брестского горсовета: "Одно из предложений, которые выносились общественными организациями, это и укрепление института семьи, большая поддержка многодетных семей, соответственно, возможности получения детьми образования, строительство жилья, медицинское обслуживание".



Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь": "Это и правовая защита медицинских работников, это и дальнейшее ритмичное развитие системы здравоохранения в том числе. Поэтому эти вещи найдут свое отражение в тех направлениях, которые будут подыматься и решаться на ВНС, это будет важным и серьезным моментом".



Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Самые интересные инициативы - это перераспределение полномочий между ветвями власти и подходы к повышению роли местных органов власти, чтобы ускорить принятие решений, которые необходимы для развития региона. Сократить путь от возникновения инициатив на местах до принятия решения на уровне регионов и до реализации данных инициатив на практике".