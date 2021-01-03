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"Беларусь: 20 лет в цифрах"

03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если оглянуться назад и посмотреть, чего достигла Беларусь за последние, скажем, два десятка лет, не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие моменты. Но мы рискнули выбрать самое важное. В "Главном эфире" - презентация ролика "Беларусь: 20 лет в цифрах".

 
 
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Если оглянуться назад и посмотреть, чего достигла Беларусь за последние, скажем, два десятка лет, не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие...
 
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