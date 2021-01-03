Источник материала: БT

Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни людей – главные задачи на ближайшие 5 лет в программе деятельности правительства. В декабре ее одобрил парламент, а на неделе утвердил постановлением Совмин. Для него это теперь основной документ для принятия законодательных решений и оценки работы всех отраслей. В нем - и четкие цели, и что для этого нужно сделать. Так, например, увеличение доходов белорусов через повышение зарплат бюджетников и размеров пенсий тем, кто на заслуженном отдыхе.



Вообще, разделы большой программы Кабмина определяют и приоритеты его работы. Поддержание финансовой стабильности, развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции. Рост отдачи от государственных активов. Повышение инновационности экономики. Это только часть глобальных задач. При этом они обязательны к исполнению. До 1 марта Министерство экономики будет собирать отчеты вертикали. А уже к 1 апреля сводные данные ждут в правительстве.



Особое внимание - реальному сектору экономики, повышению его эффективности, рациональному использованию инвестиций и получению прибыли от реализации новых проектов. Об этом премьер-министр Роман Головченко рассказал в интервью нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк (видео).

