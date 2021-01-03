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Роман Головченко о реализации новых проектов - в "Главном эфире"
03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни людей – главные задачи на ближайшие 5 лет в программе деятельности правительства. В декабре ее одобрил парламент, а на неделе утвердил постановлением Совмин. Для него это теперь основной документ для принятия законодательных решений и оценки работы всех отраслей. В нем - и четкие цели, и что для этого нужно сделать. Так, например, увеличение доходов белорусов через повышение зарплат бюджетников и размеров пенсий тем, кто на заслуженном отдыхе.
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Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни людей – главные задачи на ближайшие 5 лет в программе деятельности правительства. В декабре...
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