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Роман Головченко о реализации новых проектов - в "Главном эфире"

03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни людей – главные задачи на ближайшие 5 лет в программе деятельности правительства. В декабре ее одобрил парламент, а на неделе утвердил постановлением Совмин. Для него это теперь основной документ для принятия законодательных решений и оценки работы всех отраслей. В нем - и четкие цели, и что для этого нужно сделать. Так, например, увеличение доходов белорусов через повышение зарплат бюджетников и размеров пенсий тем, кто на заслуженном отдыхе.

Вообще, разделы большой программы Кабмина определяют и приоритеты его работы. Поддержание финансовой стабильности, развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции. Рост отдачи от государственных активов. Повышение инновационности экономики. Это только часть глобальных задач. При этом они обязательны к исполнению. До 1 марта Министерство экономики будет собирать отчеты вертикали. А уже к 1 апреля сводные данные ждут в правительстве.

Особое внимание - реальному сектору экономики, повышению его эффективности, рациональному использованию инвестиций и получению прибыли от реализации новых проектов. Об этом премьер-министр Роман Головченко рассказал в интервью нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк (видео).

 
 
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Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни людей – главные задачи на ближайшие 5 лет в программе деятельности правительства. В декабре...
 
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