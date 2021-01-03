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2021-й в Беларуси объявлен Годом народного единства
03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими. Такими видят себя наши соотечественники в наступившем году.
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Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться...
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