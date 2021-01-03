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"Светлые лица протеста". Алекандр о своем деструктивном поведении
03.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Время для нашей рубрики "Светлые лица протеста". Слово "светлые" берем в кавычки, потому призывы эти люди делали достаточно темные: нападать на правоохранителей, мешать белорусам, которые не поддержали уличную вакханалию.
Справедливости ради скажем, что есть и те, кто оправился от ударившего в голову летом революционного запала и теперь пытается начать нормальную жизнь.
"Давайте не подведем Тихановского, Бабарико, Статкевича, Северинца. Громко аплодируем, гремим кастрюлями и поем песни. В знак солидарности с медиками и борцами за свободу".
Это из забавного. Но звучали же призывы и более радикальные. Александр признается, его профессия - историк, хотя свою аудиторию он учил и экономике протеста, и деструктивному поведению на улице.
"Я считаю, что не такими методами нужно добиваться решений, а мирными. Чтобы через выборы, через законодательство, через петиции. И всем бы блогерам я сказал: "Устраивайтесь на нормальную работу. Не сидите по тюрьмам, не сидите в ИВС, работайте и просто живите, ребята. Вот что я вам хочу сказать".
"Светлые" лица протеста". Житель Могилева о протестных акциях
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Время для нашей рубрики "Светлые лица протеста". Слово "светлые" берем в кавычки, потому призывы эти люди делали достаточно темные: нападать на правоохранителей,...
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