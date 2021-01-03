"Светлые лица протеста". Алекандр о своем деструктивном поведении

Источник материала: БT

Время для нашей рубрики "Светлые лица протеста". Слово "светлые" берем в кавычки, потому призывы эти люди делали достаточно темные: нападать на правоохранителей, мешать белорусам, которые не поддержали уличную вакханалию.



Да и образ жизни герои, если так можно выразиться, вели не самый примерный. Зачастую это нигде не работающие люди, при этом с достаточно агрессивной гражданской позицией и желанием научить остальных как же следует жить.



Справедливости ради скажем, что есть и те, кто оправился от ударившего в голову летом революционного запала и теперь пытается начать нормальную жизнь.



Витебск когда-то свое название получил от реки Витьбы. А информационная протестная река, созданная в последние годы, и стала той силой, которая вывела людей на протест. Состоит она из разных потоков, иногда из ручейков. Таких, как видеоканал героя нашего сюжета из Витебска.



До недавнего времени Александр был частью информационной атаки на Беларусь. На своем канале раздавал советы как же лучше всего "шатать ражим".

"Давайте не подведем Тихановского, Бабарико, Статкевича, Северинца. Громко аплодируем, гремим кастрюлями и поем песни. В знак солидарности с медиками и борцами за свободу".

Это из забавного. Но звучали же призывы и более радикальные. Александр признается, его профессия - историк, хотя свою аудиторию он учил и экономике протеста, и деструктивному поведению на улице.



Впрочем, вместо шатания режима, Александр начал шататься сам. Как-то его задержали у магазина в Витебске в состоянии алкогольного опьянения. 2,6 промилле в крови. Может это и спасло его от более тяжелых последствий в будущем.



Это видео было снято уже в милиции, и в видеоблоге Александра не появилось, но "разумное-доброе-вечное" всегда найдет себе дорогу. Блогеры, не надо дестуктива, пропагандируйте цивилизованные методы, а не уличные бои!



"Я считаю, что не такими методами нужно добиваться решений, а мирными. Чтобы через выборы, через законодательство, через петиции. И всем бы блогерам я сказал: "Устраивайтесь на нормальную работу. Не сидите по тюрьмам, не сидите в ИВС, работайте и просто живите, ребята. Вот что я вам хочу сказать".









