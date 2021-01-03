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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с воскресенья на понедельник

04.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с 3 на 4 января.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за тумана. С 22 часов 3 января до 4 часов 4 января по западу страны во многих районах ожидаются туманы, которые сохранятся и утром в понедельник. Видимость в тумане — 100−500 м.

В Минской области туманы ожидаются на западе. Видимость также 100−500 м.

 
 
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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с 3 на 4 января.
 
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