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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с воскресенья на понедельник
04.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с 3 на 4 января.
Оранжевый уровень опасности объявлен из-за тумана. С 22 часов 3 января до 4 часов 4 января по западу страны во многих районах ожидаются туманы, которые сохранятся и утром в понедельник. Видимость в тумане — 100−500 м.
В Минской области туманы ожидаются на западе. Видимость также 100−500 м.
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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с 3 на 4 января.
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