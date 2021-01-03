Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с воскресенья на понедельник

Источник материала: Tut.by

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в ночь с 3 на 4 января.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за тумана. С 22 часов 3 января до 4 часов 4 января по западу страны во многих районах ожидаются туманы, которые сохранятся и утром в понедельник. Видимость в тумане — 100−500 м.

В Минской области туманы ожидаются на западе. Видимость также 100−500 м.