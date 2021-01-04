Снова без зимы. Прогноз погоды на эту короткую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Первая рабочая неделя в новом году снова будет не зимней. Никаких сугробов и мороза с солнцем — только слякоть и серость вокруг, сообщает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник +3°C и без осадков, но туманно

Во вторник уже «каля нуля».

В среду — снова «каля нуля» и мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

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