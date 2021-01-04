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Снова без зимы. Прогноз погоды на эту короткую рабочую неделю
04.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая рабочая неделя в новом году снова будет не зимней. Никаких сугробов и мороза с солнцем — только слякоть и серость вокруг,
В понедельник +3°C и без осадков, но туманно
Во вторник уже «каля нуля».
В среду — снова «каля нуля» и мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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Никаких сугробов и мороза с солнцем. Только слякоть и серость вокруг.
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