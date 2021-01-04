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«Каля нуля» и гололедица. Погода в Витебске в короткую рабочую неделю

04.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Настоящей зимы не ждите и к православному Рождеству: в начале недели — «каля нуля», а в сочельник — легкий мороз, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В понедельник, 4 января, в течение суток — «каля нуля», мокрый снег.

Во вторник, 5 января, — до +2°С, без осадков, облачно.

В среду, 6 января, и ночью, и днем — до 3 градусов мороза. Ночью возможен дождь, гололедица.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Настоящей зимы не ждите и к православному Рождеству.
 
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