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«Каля нуля» и гололедица. Погода в Витебске в короткую рабочую неделю
04.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Настоящей зимы не ждите и к православному Рождеству: в начале недели — «каля нуля», а в сочельник — легкий мороз,
В понедельник, 4 января, в течение суток — «каля нуля», мокрый снег.
Во вторник, 5 января, — до +2°С, без осадков, облачно.
В среду, 6 января, и ночью, и днем — до 3 градусов мороза. Ночью возможен дождь, гололедица.
Хорошей вам недели, друзья!
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Настоящей зимы не ждите и к православному Рождеству.
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