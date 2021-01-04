В Ольшанах умер пресвитер самой многочисленной в Беларуси общины христиан веры евангельской

Источник материала: Tut.by

28 декабря умер 53-летний Владимир Чиникайло — пресвитер общины христиан веры евангельской в агрогородке Ольшаны, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото: Медиа-Полесье

Служение Владимира Чиникайло в местной общине началось в 1987 году после службы в армии и окончания Теологического института Союза христиан веры евангельской в Минске, где он получил специальность церковного служителя и преподавателя библейских дисциплин. В 2007 году назначен диаконом церкви ХВЕ в Ольшанах, а в 2010 — пресвитером. В 2018 году избран заместителем Епископа объединения Церквей в Брестской области.

Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы . Ныне действующий уже давно не вмещает всех членов общины. Сегодня в ней насчитывается порядка 1600 взрослых и 3000 детей. Новое здание рассчитано на 3000 мест и будет самым крупным молитвенным домом в Беларуси. Общине выделен земельный участок размером 5 гектаров.