Мокрый снег, туман и ветер. Погода в Гродно в очень короткую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

На этой очень короткой рабочей предрождественской неделе в Гродно — не очень холодно, облачно, дождливо и немного снежно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник облачно, без осадков и туманно. Днем до +3 °С.

Во вторник — пасмурно. Днем возможен небольшой дождь. Все время будет дуть сильный ветер. Днем до +4 °С.

В среду — сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Температура воздуха все время — около нуля.

Хорошей вам недели, друзья!

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