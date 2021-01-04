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Мокрый снег, туман и ветер. Погода в Гродно в очень короткую рабочую неделю

04.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой очень короткой рабочей предрождественской неделе в Гродно — не очень холодно, облачно, дождливо и немного снежно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник облачно, без осадков и туманно. Днем до +3 °С.

Во вторник — пасмурно. Днем возможен небольшой дождь. Все время будет дуть сильный ветер. Днем до +4 °С.

В среду — сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Температура воздуха все время — около нуля.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно будет облачно, дождливо и немного снежно.
 
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