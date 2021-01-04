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Мокрый снег, туман и ветер. Погода в Гродно в очень короткую рабочую неделю
04.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой очень короткой рабочей предрождественской неделе в Гродно — не очень холодно, облачно, дождливо и немного снежно,
В понедельник облачно, без осадков и туманно. Днем до +3 °С.
Во вторник — пасмурно. Днем возможен небольшой дождь. Все время будет дуть сильный ветер. Днем до +4 °С.
В среду — сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Температура воздуха все время — около нуля.
Хорошей вам недели, друзья!
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В Гродно будет облачно, дождливо и немного снежно.
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