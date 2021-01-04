Похолодание и снегопады. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

На этой трехдневной рабочей неделе в Могилев вернется погода, больше похожая на зимнюю: морозец и снегопады, причем похолодание будет постепенным. По предварительным данным pogoda.by, в выходные столбик термометра впервые за эту зиму может опуститься до -12 °С. А еще обещают солнце, но это неточно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 4 января, днем обещают мокрый снег, вечером — дождь и 0…+3 °С на термометре.

Весь вторник будет 0…+2 °С, без осадков. К вечеру подморозит — на дорогах может быть скользко.

В среду, 6 января, придет мороз: 0…-2 °С. Утром прогнозируют дождь и гололед, во второй половине суток — снег.

В четверг — Рождество у православных и первый выходной на неделе — также будет 0…-2 °С. Весь день обещают снегопады.

В пятницу, 8 января, весь день будет ветрено, прогнозируют снегопады, метель. Температура воздуха составит 0…-2 °С, но ночью мороз усилится.

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