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Похолодание и снегопады. Погода в Могилеве на неделю
04.01.2021 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой трехдневной рабочей неделе в Могилев вернется погода, больше похожая на зимнюю: морозец и снегопады, причем похолодание будет постепенным. По
Сегодня, 4 января, днем обещают мокрый снег, вечером — дождь и 0…+3 °С на термометре.
Весь вторник будет 0…+2 °С, без осадков. К вечеру подморозит — на дорогах может быть скользко.
В среду, 6 января, придет мороз: 0…-2 °С. Утром прогнозируют дождь и гололед, во второй половине суток — снег.
В четверг — Рождество у православных и первый выходной на неделе — также будет 0…-2 °С. Весь день обещают снегопады.
В пятницу, 8 января, весь день будет ветрено, прогнозируют снегопады, метель. Температура воздуха составит 0…-2 °С, но ночью мороз усилится.
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В выходные обещают немного солнца, но это неточно.
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