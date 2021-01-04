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Экономическую стратегию на ближайшие 5 лет озвучили в правительстве
04.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Рост ВВП Беларуси в этом году должен составить 1,8 процента. Показатель амбициозный, но достижимый. Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко. Акценты - на экономическую эффективность. Важно не только, сколько предприятие произвело продукции и сколько реализовало, более существенно, сколько удалось заработать. Это станет основой в реализации программы деятельности правительства.
Документ рассчитан на 5 лет
Среди приоритетов – рост доходов людей, поддержание финансовой стабильности, развитие предпринимательства и конкуренции, повышение отдачи от госактивов. Контроль за исполнением программы постоянный. До 1 марта Министерство экономики будет собирать отчеты всей вертикали. К 1 апреля сводные данные ждут в правительстве.
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Рост ВВП Беларуси в этом году должен составить 1,8 процента. Показатель амбициозный, но достижимый. Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко....
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