Экономическую стратегию на ближайшие 5 лет озвучили в правительстве

Источник материала: БT

Рост ВВП Беларуси в этом году должен составить 1,8 процента. Показатель амбициозный, но достижимый. Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко. Акценты - на экономическую эффективность. Важно не только, сколько предприятие произвело продукции и сколько реализовало, более существенно, сколько удалось заработать. Это станет основой в реализации программы деятельности правительства.



Документ рассчитан на 5 лет

Среди приоритетов – рост доходов людей, поддержание финансовой стабильности, развитие предпринимательства и конкуренции, повышение отдачи от госактивов. Контроль за исполнением программы постоянный. До 1 марта Министерство экономики будет собирать отчеты всей вертикали. К 1 апреля сводные данные ждут в правительстве.