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11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Каким будет путь развития страны
04.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каждого волнует вопрос, каким будет путь развития страны.
Этот год начнется с важного события. 11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Уже началось избрание делегатов. На масштабном форуме будут присутствовать всего 2700 человек. И, конечно, каждого волнует вопрос, каким будет путь развития страны.
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Каждого волнует вопрос, каким будет путь развития страны. Этот год начнется с важного события. 11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Уже началось...
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