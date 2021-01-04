11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Каким будет путь развития страны

Источник материала: БT

Каждого волнует вопрос, каким будет путь развития страны. Этот год начнется с важного события. 11 февраля стартует Всебелорусское народное собрание. Уже началось избрание делегатов. На масштабном форуме будут присутствовать всего 2700 человек. И, конечно, каждого волнует вопрос, каким будет путь развития страны.





