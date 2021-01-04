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С. Кравченко: Мутация для РНК-вирусов - характерный и закономерный процесс

04.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нешуточный переполох в Старом Свете вызвал и новый британский штамм COVID. Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовится к принятию похожих мер. Так чем же опасен британский штамм? И стоит ли сомневаться, что вакцина, которую сейчас внедряют, не сработает?
Эти вопросы мы задали известному украинскому эпидемиологу Сергею Кравченко.

Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог: "Мутация для РНК-вирусов - это характерный и закономерный процесс. Что касается британского штамма вируса, мы знаем достоверно, что увеличилось базовое репродуктивное число, так называемый индекс контагиозности, индекс заразности.

Если предыдущие штаммы вируса от одного больного человека могло заразится от 2 до 3 человек, то от британского штамма от 3 до 4 человек

Что касается самой мутации в гене, кодирующий С-белок, там значительных мутаций не произошло, поэтому все разработанные вакцины будут иммуногены к этому штамму вируса. Мало того, если произойдут значительные мутации в этом гене, кодирующем С-белок, технология производства вакцин позволяет очень быстро произвести соответствующие изменения и начать производить вакцину с учетом этой мутации".

 
 
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Нешуточный переполох в Старом Свете вызвал и новый британский штамм COVID. Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия уже...
 
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