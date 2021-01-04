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"Понятная политика" - сегодня после "Панорамы"
04.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже стран. За последние полвека праздничные дни особенно активно заполняли новостные ленты.
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Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже...
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