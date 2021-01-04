"Понятная политика" - сегодня после "Панорамы"

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Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже стран. За последние полвека праздничные дни особенно активно заполняли новостные ленты. "Понятная политика" сегодня проведет ревизию самых интересных и важных из них. Смотрите проект после "Панорамы" .