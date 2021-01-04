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Дождь, мокрый снег и потепление. Все о погоде в Бресте в короткую рабочую неделю

04.01.2021 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало нового года в Бресте будет теплым и ненастным, прогнозирует pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев

В понедельник будет сплошная облачность. С утра до вечера город будет окутан туманом. Утром видимость — 300−400 метров, днем — 50−100 метров. Воздух прогреется до +4°С.

Во вторник обещают осадки. Утром и днем возможны дожди, мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +5°С.

В среду будет облачно. В первой половине дня ожидаются кратковременные дожди, во второй — мокрый снег. Воздух прогреется до +3°С.

Хорошей нам короткой рабочей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Начало нового года в Бресте будет теплым и ненастным.
 
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