|
В Беларуси вступили в силу новые правила охоты
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как отмечают эксперты, убрали формализм, исключили бумажную волокиту и добавили понимания. Что же касается нововведений, безоружейным способом смогут охотиться с 16 лет, при этом увеличится срок действия разрешения на ношение и хранение оружия до 5 лет. Отменена уголовная ответственность после повторного совершения административного правонарушения. Запущен и процесс цифровизации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечают эксперты, убрали формализм, исключили бумажную волокиту и добавили понимания. Что же касается нововведений, безоружейным способом смогут охотиться с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)