В Беларуси вступили в силу новые правила охоты

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Как отмечают эксперты, убрали формализм, исключили бумажную волокиту и добавили понимания. Что же касается нововведений, безоружейным способом смогут охотиться с 16 лет, при этом увеличится срок действия разрешения на ношение и хранение оружия до 5 лет. Отменена уголовная ответственность после повторного совершения административного правонарушения. Запущен и процесс цифровизации.