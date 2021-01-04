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В Пинском районе завершили ремонт дороги местного значения Н-205 Доброславка - Молодельчицы

04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Пинском районе завершили капитальный ремонт очередного участка дороги местного значения Н-205 Доброславка - Молодельчицы. Она соединяет 9 населенных пунктов. Дорога требовала серьезного ремонта - она находилась в аварийном состоянии, так как расположена среди торфяников. Вся протяженность дороги - 42 километра. За последние 5 лет реконструировали восьмую часть. Ранее она была вымощена булыжником.
Об этом нам рассказал Александр Будник - начальник Пинского ДРСУ. Данная дорога востребована. Она связывает с трассами республиканского значения. Интересно, что Пинский район - ранее один из самых заболоченных в Беларуси - сегодня самый мелиорированный. А 70% сельхозугодий отвоеваны у воды.

 
 
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В Пинском районе завершили капитальный ремонт очередного участка дороги местного значения Н-205 Доброславка - Молодельчицы. Она соединяет 9 населенных пунктов....
 
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