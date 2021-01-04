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Свято-Елисаветинский монастырь объединил представительниц множества национальностей
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! Накануне
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Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! Накануне в программе "Главный эфир" мы отправились в Свято-Елисаветинский монастырь, чтобы...
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