Свято-Елисаветинский монастырь объединил представительниц множества национальностей

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Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! Накануне в программе "Главный эфир" мы отправились в Свято-Елисаветинский монастырь , чтобы рассказать об основных традициях одного из главнейших христианских праздников.

Обитель объединила представительниц множества национальностей: из Германии, Польши, России, Украины, Казахстана и даже Бразилии.