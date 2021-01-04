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Свято-Елисаветинский монастырь объединил представительниц множества национальностей

04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! Накануне в программе "Главный эфир" мы отправились в Свято-Елисаветинский монастырь, чтобы рассказать об основных традициях одного из главнейших христианских праздников.
Обитель объединила представительниц множества национальностей: из Германии, Польши, России, Украины, Казахстана и даже Бразилии.

 
 
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Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! Накануне в программе "Главный эфир" мы отправились в Свято-Елисаветинский монастырь, чтобы...
 
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