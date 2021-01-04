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Беларусь получит $20 млн от Фонда международного развития ОПЕК
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь получит 20 млн долларов от Фонда международного развития ОПЕК. Деньги будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения страны, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.
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Беларусь получит 20 млн долларов от Фонда международного развития ОПЕК. Деньги будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения...
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