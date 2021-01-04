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Первые выходные нового года многие белорусы традиционно предпочли провести активно!

04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любители здорового образа жизни устремились на катки, лыжероллерные трассы и горнолыжные комплексы. Столичный горнолыжный центр "Солнечная долина" готов принимать гостей, несмотря на то, что снегом погода пока белорусов не радует. Горки пользуются спросом у представителей разных возрастов, а при необходимости есть профессиональные инструкторы.

Лыжероллерная трасса в Веснянке в эти дни также испытала большой наплыв посетителей

Некоторые стали на лыжи впервые, а для кого-то это давнее увлечение. Работники комплекса сделали все, чтобы трасса была на достойном уровне. Погода не помешала. Есть здесь и небольшая горка для поклонников тюбингов и санок. Эта рабочая неделя, кстати, будет довольно короткой. Официально белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье. Поэтому, если вы еще не приобщились к активному отдыху, то не поздно попробовать сделать это сейчас.


 
 
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Любители здорового образа жизни устремились на катки, лыжероллерные трассы и горнолыжные комплексы. Столичный горнолыжный центр "Солнечная долина" готов...
 
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