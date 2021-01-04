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Первые выходные нового года многие белорусы традиционно предпочли провести активно!
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лыжероллерная трасса в Веснянке в эти дни также испытала большой наплыв посетителей
Некоторые стали на лыжи впервые, а для кого-то это давнее увлечение. Работники комплекса сделали все, чтобы трасса была на достойном уровне. Погода не помешала. Есть здесь и небольшая горка для поклонников тюбингов и санок. Эта рабочая неделя, кстати, будет довольно короткой. Официально белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье. Поэтому, если вы еще не приобщились к активному отдыху, то не поздно попробовать сделать это сейчас.
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