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В Беларуси новый глава католической церкви
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси - новый глава католической церкви. Накануне Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича. 3 января митрополиту исполнилось 75 лет. В главном католическом храме страны в день своего юбилея он провел две службы.
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В Беларуси - новый глава католической церкви. Накануне Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича. 3 января митрополиту исполнилось 75 лет. В...
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